Стала известна причина смерти троих полицейских в Москве

«Если вам через мессенджер или телефонный звонок поступают предложения о быстром заработке, тем более угрозы или требования выполнить те или иные действия, отнеситесь критически к этой информации», — отметила она. По словам Волк, подработка, кажущаяся на первый взгляд хорошо оплачиваемой и безобидной, может обернуться фатальными последствиями. Представитель ведомства добавила, что если поступили подозрительные предложения или склоняют к совершению ряда действий, в том числе под предлогом участия в специальной операции силовых структур, незамедлительно нужно сообщать об этом в полицию по телефону 02 (с мобильных — 102).