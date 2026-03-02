Ричмонд
Стала известна причина смерти троих полицейских в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Причиной смерти троих погибших в Москве полицейских — двоих в конце 2025 года и одного на прошлой неделе — стала дистанционная детонация находившихся возле них предметов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Reuters

«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала она в Мax.

Волк пояснила, что мобильная связь, соцсети и мессенджеры активно используются украинскими спецслужбами для вербовки россиян в целях совершения различных преступлений.

«Если вам через мессенджер или телефонный звонок поступают предложения о быстром заработке, тем более угрозы или требования выполнить те или иные действия, отнеситесь критически к этой информации», — отметила она. По словам Волк, подработка, кажущаяся на первый взгляд хорошо оплачиваемой и безобидной, может обернуться фатальными последствиями. Представитель ведомства добавила, что если поступили подозрительные предложения или склоняют к совершению ряда действий, в том числе под предлогом участия в специальной операции силовых структур, незамедлительно нужно сообщать об этом в полицию по телефону 02 (с мобильных — 102).

В ночь на 24 декабря на Елецкой улице двое сотрудников ДПС заметили подозрительное лицо около служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, в действие было приведено взрывное устройство. В результате двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли.

Еще один случай произошел в ночь на 24 февраля 2026 года. К сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел человек, после чего произошла детонация неизвестного устройства. В результате взрыва один сотрудник полиции получил несовместимые с жизнью травмы. Двое полицейских пострадали и были госпитализированы.

