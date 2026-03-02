Водитель из Тайшета лишился автомобиля за 2 миллиона из-за пьяной езды

В Тайшете конфисковали автомобиль «Geely Coolray» стоимостью 2 миллиона рублей у местного жителя, который повторно сел за руль пьяным. Как сообщили КП-Иркутск в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, ранее его уже лишали прав за аналогичное нарушение.
— Мужчину признали виновным по уголовной статье. Ему назначили 360 часов обязательных работ, запретили садиться за руль на 2,5 года и, главное, забрали машину в доход государства. Осужденный попытался сохранить авто и обжаловал приговор, — говорится в материалах дела.
Он утверждал, что еще в апреле 2025 года продал машину родственнику по договору. Покупатель даже не переоформил право собственности, а автомобиль все это время стоял у продавца и тот продолжал на нем ездить.
Суд не поверил этой версии. Показания жены и брата расценили как попытку спасти дорогую машину, купленную в браке. Сомнения в реальности сделки только усилились. Областной суд оставил приговор в силе. Машину забрали, жалобу отклонили.
