Мужчина разбил голову полицейскому в парадной дома в Петербурге

Следователи задержали мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти в Приморском районе. Пострадавшим оказался полицейский. О подробностях сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.
— По предварительной информации, вечером 28 февраля фигурант, находясь в парадной дома на улице Уточкина, ударил потерпевшего рукой по голове. Он таким образом причинил ему телесные повреждения, — уточнили в ведомстве.
Следователи начали проверку, разбираясь в обстоятельствах и причинах случившегося. Скоро мужчине изберут меру пресечения. Согласно первой части статьи 318 УК РФ, ему может грозить, например, лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что после ночной драки в Кировском районе полицейские задержали троих мужчин и девушку. А на больничной койке оказался молодой парень.