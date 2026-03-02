Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

В 2004—2009 годах Джабраилов был сенатором от Чечни, а также заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Следующие четыре года занимал должность советника помощника президента России по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».