Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве, сообщают RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники. Информацию о его смерти подтвердил источник РБК.

Источник: Вадим Тараканов/ТАСС

По информации источника РБК в правоохранительных органах, Джабраилов находился в квартире по адресу 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2А — ЖК «Веспер». Бизнесмена доставили в больницу, где он впоследствии скончался. На месте происшествия найден пистолет «Люгер» калибра 9 мм.

Собеседник РБК отметил, что ранее бизнесмен неоднократно предпринимал попытки суицида. Об одной из них он рассказывал в интервью журналистке Ксении Собчак осенью 2023 года. Проблемы, по словам самого Джабраилова, возникли из-за наркозависимости.

Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России — «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и др.

В 2004—2009 годах Джабраилов был сенатором от Чечни, а также заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Следующие четыре года занимал должность советника помощника президента России по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

В 2000 году Джабраилов соперничал на президентских выборах с Владимиром Путиным. Бизнесмен баллотировался от инициативной группы «Сила разума». Тогда Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки подписных листов в поддержку Джабраилова. По результатам голосования он занял последнее, 11-е место, набрав 0,08% голосов.

