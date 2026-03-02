«С утра опять движ»: жители Бахрейна — об атаках Ирана

«Я живу в Бахрейне уже три года, и все это время страна была очень спокойной и безопасной. Однако в настоящее время обстановка резко изменилась. Взрывы слышны почти каждые 30 минут, в городе и на мобильных телефонах регулярно звучат сирены оповещения. Службы доставки продуктов продолжают работать, но ожидание увеличилось в пять-шесть раз по сравнению с обычным временем. Некоторые кафе, рестораны и торговые центры остаются открыты. Вчера вечером ситуация была относительно спокойной, удалось съездить в магазин: продукты в наличии, очередей нет», — сказала она.