Девушка погибла на станции «Беларусь»

Инцидент произошел 1 марта.
По данным ведомства, девушка пыталась перейти железнодорожные пути в месте без пешеходного перехода.
«В момент приближения поезда она оступилась, упала на рельсы и в результате оказалась под колесами движущегося состава», — рассказали в СК.
Машинист поезда экстренно затормозил, однако избежать наезда не удалось.
Специалисты провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев. Для установления всех деталей произошедшего назначен ряд экспертиз.