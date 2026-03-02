Ричмонд
Девушка погибла на станции «Беларусь»

МИНСК, 2 мар — Sputnik. На станции «Беларусь» под колесами поезда погибла 19-летняя девушка, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел 1 марта.

По данным ведомства, девушка пыталась перейти железнодорожные пути в месте без пешеходного перехода.

«В момент приближения поезда она оступилась, упала на рельсы и в результате оказалась под колесами движущегося состава», — рассказали в СК.

Машинист поезда экстренно затормозил, однако избежать наезда не удалось.

Специалисты провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев. Для установления всех деталей произошедшего назначен ряд экспертиз.