В Крыму раритетная «Чайка» смяла на дороге корейскую иномарку

Авария с участием раритетного автомобиля «Чайка» произошло на дороге Крыма. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Источник: Прокуратура Республики Крым

ДТП произошло накануне в Сакском районе полуострова. Вблизи села Сизовка, двигаясь в сторону автодороги «Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью», водитель «Чайки» пренебрег дистанцией движения и столкнулся с иномаркой Kia K5.

В результате ДТП пострадал водитель и двое пассажиров автомобиля корейского производства. Двое из пострадавших — дети 2010 и 2016 годов рождения.

Расследование причин ДТП контролирует прокуратура Крыма.

Справка «РГ».

«Чайка» — название ряда моделей легковых автомобилей Горьковского автозавода. Прообразом послужил Packard Patrician. Один из советских представительских автомобилей. Модели, носившие это имя, выпускались с 1959 по 1988 год. За это время сменилось два поколения «Чайки».

