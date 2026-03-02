В Крыму раритетная «Чайка» смяла на дороге корейскую иномарку

ДТП произошло накануне в Сакском районе полуострова. Вблизи села Сизовка, двигаясь в сторону автодороги «Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью», водитель «Чайки» пренебрег дистанцией движения и столкнулся с иномаркой Kia K5.
В результате ДТП пострадал водитель и двое пассажиров автомобиля корейского производства. Двое из пострадавших — дети 2010 и 2016 годов рождения.
Расследование причин ДТП контролирует прокуратура Крыма.
Справка «РГ».
«Чайка» — название ряда моделей легковых автомобилей Горьковского автозавода. Прообразом послужил Packard Patrician. Один из советских представительских автомобилей. Модели, носившие это имя, выпускались с 1959 по 1988 год. За это время сменилось два поколения «Чайки».