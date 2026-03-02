В Уфе экс-гендиректор энергетической компании осужден за взятку

Уфимский районный суд вынес приговор бывшему руководителю компании «Башкирские электрические сети», признав его виновным в получении крупной взятки. Установлено, что обвиняемый использовал свое служебное положение для незаконного обогащения, получив деньги и оплачиваемый отдых общей суммой около 6,6 млн рублей.
Посредником при получении взяток выступал индивидуальный предприниматель, заинтересованный в заключении выгодных сделок с компанией, в том числе в заключении договора купли-продажи и вывозе металлоконструкций, принадлежащих компании.
Суд постановил назначить бывшему топ-менеджеру наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно наложены санкции в виде штрафа, в десять раз превышающего сумму полученной взятки, а также запрет на занятие государственных и хозяйственно-управленческих должностей сроком на три года.
Мужчина взят под стражу в зале суда.