В Уфе экс-гендиректор энергетической компании осужден за взятку

Суд постановил назначить бывшему топ-менеджеру наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно наложены санкции в виде штрафа, в десять раз превышающего сумму полученной взятки, а также запрет на занятие государственных и хозяйственно-управленческих должностей сроком на три года.