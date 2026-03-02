Четырех детей высадили из автобуса в мороз на улице Типанова в Петербурге

В феврале, когда за окном был мороз до 12 градусов, из автобуса на улице Типанова в Петербурге высадили четырех детей. Об этом заявила мать одного из них, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь.
— Женщина пояснила, что в один из февральских дней ее сын один ехал в школу. При проверке проездного выяснилось, что он забыл его продлить. В результате его и еще троих несовершеннолетних кондуктор принудительно высадила из автобуса, — уточнил Рябоконь.
Парламентарий напомнил, что за принудительную высадку детей до 16 лет, если они следуют без родителей, из любого вида общественного транспорта предусмотрен административный штраф. Рябоконь добавил, что за последнее время это не единственный подобный случай. Инцидент стал поводом для обращения в Комитет по транспорту. Депутат попросил, чтобы кондукторам напомнили о необходимости соблюдать закон, а родителей призвал не забывать своевременно оплачивать детям их проездные.