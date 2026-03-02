Четырех детей высадили из автобуса в мороз на улице Типанова в Петербурге

Парламентарий напомнил, что за принудительную высадку детей до 16 лет, если они следуют без родителей, из любого вида общественного транспорта предусмотрен административный штраф. Рябоконь добавил, что за последнее время это не единственный подобный случай. Инцидент стал поводом для обращения в Комитет по транспорту. Депутат попросил, чтобы кондукторам напомнили о необходимости соблюдать закон, а родителей призвал не забывать своевременно оплачивать детям их проездные.