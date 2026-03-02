В Новокуйбышевске сотрудника колонии будут судить за взятку

По версии следствия, обвиняемый в апреле 2024 г. получил от осужденного 28 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. За эту сумму заключенный получил возможность пользоваться мобильным телефоном и хранить другие запрещенные предметы. Также оперативник должен был предупреждать о предстоящих обысках и досмотрах.