Два человека погибли в ДТП в Речицком районе

Трагедия случилась примерно в 8:20 минут на автодороге Р82 Октябрьский — Паричи — Речица.
По данным ведомства, жительница Светлогорска, находившаяся за рулем Renault Laguna, не справилась с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем DАF.
В результате аварии женжина-водитель 1990 года рождения и ее сын 2016 года рождения получили травмы и скончались на месте происшествия.
Еще одна пассажирка 1969 года рождения была доставлена в Речицкую ЦРБ. Ей оказывается медицинская помощь.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, фиксируется следовая картина», — сообщили в СК.
Также на место выбыли следователи УСК по Гомельской области, специализирующиеся на расследовании уголовных дел данной категории.