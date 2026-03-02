Ричмонд
Два человека погибли в ДТП в Речицком районе

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Речицком районе, об этом сообщили в пресс-службе СК.

Источник: Sputnik.by

Трагедия случилась примерно в 8:20 минут на автодороге Р82 Октябрьский — Паричи — Речица.

По данным ведомства, жительница Светлогорска, находившаяся за рулем Renault Laguna, не справилась с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем DАF.

В результате аварии женжина-водитель 1990 года рождения и ее сын 2016 года рождения получили травмы и скончались на месте происшествия.

Еще одна пассажирка 1969 года рождения была доставлена в Речицкую ЦРБ. Ей оказывается медицинская помощь.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, фиксируется следовая картина», — сообщили в СК.

Также на место выбыли следователи УСК по Гомельской области, специализирующиеся на расследовании уголовных дел данной категории.