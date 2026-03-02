Уральский бизнесмен при самообороне задушил коллегу, напавшего на него с ножом

После ударов противник уже не представлял серьезной угрозы для Беляева, однако тот не остановился. Осужденный начал душить Ильных, из-за чего его бизнес-партнера наступила механическая асфиксия и он скончался на месте в течение нескольких минут. После произошедшего Беляев сразу же вызвал полицию.