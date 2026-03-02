Уральский бизнесмен при самообороне задушил коллегу, напавшего на него с ножом

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор предпринимателю Владиславу Беляеву, который превысил допустимую самооборону и задушил бизнес-партнера, напавшего на него с ножом. Трагедия случилась в одном из магазинов города 22 июля 2025 года.
— Двое коммерсантов, работавших в одном помещении, Беляев и его коллега Ильиных, давно находились в неприязненных отношениях. В тот день ситуация вышла из-под контроля, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Конфликт спровоцировал коллега осужденного. Он выключил в помещении свет, а когда Беляев попытался включить его, тот ударил его ножом в грудь. Отмечается, что Ильиных был сильно пьян на момент происшествия — в его крови обнаружили 4,5 промилле этанола.
— Беляева спас плотный бандаж из армированной ткани, надетый под одеждой, — подчеркнули в облсуде.
Между мужчинами завязалась борьба. Они упали на пол. Ильных оказался снизу и пытался достать Беляева, размахивая ножом. Бизнесмен, защищаясь, нанес коллеге минимум пять ударов кулаками по голове, причинив тому черепно-мозговую травму. Позже суд признает эти действия правомерными и расценит их как самооборону.
После ударов противник уже не представлял серьезной угрозы для Беляева, однако тот не остановился. Осужденный начал душить Ильных, из-за чего его бизнес-партнера наступила механическая асфиксия и он скончался на месте в течение нескольких минут. После произошедшего Беляев сразу же вызвал полицию.
Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся, а также принес извинения вдове погибшего. Суд признал его виновным по части 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».
В качестве наказания мужчине назначили 1,5 года ограничения свободы. Это значит, что ему запрещено покидать город и менять место жительства без согласия надзорных органов. Также он теперь обязан каждый месяц являться на регистрацию.
Кроме того, суд взыскал с Владислава Беляева 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.