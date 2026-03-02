В Жигулевске полицейские изъяли у молодой пары крупную партию наркотиков

В Жигулевске полицейские поймали 25-летних мужчину и женщину при попытке продать наркотики в крупном размере. Пару задержали на одной из городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
«Оперативники нашли в телефоне 25-летней жительницы города координаты тайников, где пара спрятала запрещенные вещества. По этим данным оперативники обнаружили и изъяли спрятанные вещества», — говорится в сообщении.
На жителей Самарской области завели уголовное дело. В закладках лежало более 5,8 граммов наркотического вещества, что считается крупным размером. Ранее молодые люди не имели проблем с законом и не были судимы.
Мужчину отправили под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде. Оба задержанных отказались давать показания. Правоохранители выясняют, откуда в город поступили наркотики и кто еще помогал паре в их продаже.