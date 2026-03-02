Пропавший пять дней назад в Уфе 16-летний подросток найден живым

Волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» сообщили, что 16-летний подросток, пропавший в Уфе пять дней назад, найден живым.
Напомним, местонахождение юноши было неизвестно с 26 февраля. В день исчезновения мальчик был одет в сине-голубую куртку, синие болоньевые штаны, серые ботинки и серую шапку.
Добровольцы ранее отмечали, что подросток нуждается в медицинской помощи. Где он находился и в каком состоянии, не раскрывается.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.