Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавший пять дней назад в Уфе 16-летний подросток найден живым

Подросток, нуждавшийся в медпомощи, обнаружен спустя пять дней.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» сообщили, что 16-летний подросток, пропавший в Уфе пять дней назад, найден живым.

Напомним, местонахождение юноши было неизвестно с 26 февраля. В день исчезновения мальчик был одет в сине-голубую куртку, синие болоньевые штаны, серые ботинки и серую шапку.

Добровольцы ранее отмечали, что подросток нуждается в медицинской помощи. Где он находился и в каком состоянии, не раскрывается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.