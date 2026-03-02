Женщина-водитель и ее малолетний сын погибли в ДТП с фурой под Речицей

В Речицком районе белоруска с сыном 2016 года рождения погибли в ДТП с фурой, сообщили в Следственном комитете.
ГАИ сообщила подробности ДТП под Речицей. Фото: МВД.
ДТП произошло 2 марта на 101-м километре автодороги Р-82 направлением Октябрьский — Паричи — Речица. Около 08.20 часов жительница Светлогорска 1990 года рождения на «Рено Лагуна» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу под фуру «ДАФ», которой управлял 36-летний мужчина.
Фура столкнулась с легковушкой. Фото: МВД.
На месте аварии погибла 35-летняя женщина-водитель и ее 9-летний сын. Травмы получила пассажирка легковушки — женщина 1969 года рождения. Ее доставили в Речицкую центральную райбольницу.
Идет следствие.
