Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина-водитель и ее малолетний сын погибли в ДТП с фурой под Речицей

Под Речицей белоруска не справилась с управлением и погибла в ДТП вместе с маленьким сыном.

Источник: Комсомольская правда

В Речицком районе белоруска с сыном 2016 года рождения погибли в ДТП с фурой, сообщили в Следственном комитете.

ГАИ сообщила подробности ДТП под Речицей. Фото: МВД.

ДТП произошло 2 марта на 101-м километре автодороги Р-82 направлением Октябрьский — Паричи — Речица. Около 08.20 часов жительница Светлогорска 1990 года рождения на «Рено Лагуна» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу под фуру «ДАФ», которой управлял 36-летний мужчина.

Фура столкнулась с легковушкой. Фото: МВД.

На месте аварии погибла 35-летняя женщина-водитель и ее 9-летний сын. Травмы получила пассажирка легковушки — женщина 1969 года рождения. Ее доставили в Речицкую центральную райбольницу.

Идет следствие.

Еще 19-летняя девушка оступилась и погибла под колесами поезда в Заславле.

Еще мы писали, что ноги отказали у белоруса во время рыбалки на Вилейском водохранилище.

Тем временем белорусские рыбаки ловили щуку, а поймали выдру на Чигиринском водохранилище: «Совсем не тот хищник».