Экс-директор «Башкирских электросетей» получил 10 лет колонии за взятки

Уфимский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Башкирские электрические сети». Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, сообщает прокуратура Коми.
Как установило следствие, руководитель организации получал от индивидуального предпринимателя деньги и оплату отдыха для себя и своей семьи. Взамен коммерсанту позволяли заключать договоры купли-продажи и вывозить металлоконструкции, принадлежащие компании. Общая сумма переданных взяток превысила 6,5 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмен оплатил аренду дома в Крыму для подсудимого и его родных — это еще больше 130 тысяч рублей.
Суд назначил бывшему директору наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно он должен выплатить штраф в десятикратном размере от суммы взятки и лишен права занимать определенные должности на три года. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.
