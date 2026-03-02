Экс-директор «Башкирских электросетей» получил 10 лет колонии за взятки

Как установило следствие, руководитель организации получал от индивидуального предпринимателя деньги и оплату отдыха для себя и своей семьи. Взамен коммерсанту позволяли заключать договоры купли-продажи и вывозить металлоконструкции, принадлежащие компании. Общая сумма переданных взяток превысила 6,5 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмен оплатил аренду дома в Крыму для подсудимого и его родных — это еще больше 130 тысяч рублей.