Певец Игорь Кучук прервал молчание по поводу смерти его дочери во время бала первокурсников в Кишинёва: «Наркотик, подсыпанный тебе в стакан, отнял твою жизнь всего за 15 минут»

В эмоциональном сообщении, опубликованном в социальных сетях, Кучук заявил, что каждый, кто знал его дочь, знает правду о том, как произошел этот трагический инцидент.
«Однажды мы все выйдем и добьемся правосудия. Правду нельзя скрывать вечно», — написал Игорь Кучук, добавив: «наркотик, который подсыпали тебе в бокал, отнял твою жизнь всего за 15 минут», намекая на обстоятельства, приведшие к смерти Андреи 15 ноября 2024 года.
Артист также вспомнил момент сна с Андреей, в котором дочь сказала ему, что «тот, кто отнял ее дни, всё ещё на свободе» и что у неё «столько планов» на будущее.
«Ты просила у нас прощения за то, что пошла на бал и причинила нам столько боли, но ты не виновата. Папин цветок, ты должна была жить», — добавил Кучук в своём послании.
Смерть Андреи, которой было всего 18 лет, потрясла не только её семью, но и всё сообщество артистов. По имеющейся информации, девушка пошла на бал первокурсников в столичный ресторан и умерла от отравления.
«Мы потеряли всё самое дорогое, что у нас было. Нашу прекрасную гордость, нежный ум, как нам жить без тебя?!», — написал артист сразу после трагедии.
Коллеги Игоря Кучука и его дочери были глубоко потрясены смертью девушки, заполнив сети сообщениями с соболезнованиями. «Пой своим целительным голосом сердцам и ранам твоих родителей», — написали её близкие.
Игорь Кучук настаивает на том, что справедливость восторжествует и что правда о том, как произошла трагедия, не может быть скрыта вечно, считая, что тщательное расследование прояснит это дело.
Напомним, что 17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука, умерла в ночь на 16 ноября 2024 года. Девушка, студентка музыкального колледжа «Штефан Няга», почувствовала себя плохо во время вечеринки после «Бала первокурсников».
Диана Кучук, жена Игоря Кучука, ранее рассказывала о шокирующих подробностях смерти своей дочери Андреи и подтвердила слухи о том, что та умерла от запрещенного вещества Более того, она опубликовала эти заявления в соцсетях, прикрепив фотографию дирижера Николае Ботгроса с внуком Кристианом, по слухам, госпитализированного после передозировки запрещенных веществ, что подогревает слухи о том, что внук маэстро причастен к роковому инциденту.