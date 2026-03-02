Ричмонд
СМИ: США могли нанести серьезный ущерб ВМФ Ирана

На спутниковых снимках, сделанных в воскресенье, видны повреждения военно-морских объектов Ирана, сообщают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Международной новостной портал Business Insider пишет, что, судя по снимкам, сделанным в воскресенье американской компанией геопространственной разведки Vantor, США за два дня операции «Эпическая ярость» смогли поразить широкий спектр целей в Иране, включая объекты иранского Военно-морского флота.

На снимках видно, что на военно-морском объекте в Конараке на берегу Оманского залива поражены и тонут суда, а также повреждены здания, прилегающие к пирсу.

В воскресенье Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные сбили иранский корвет класса Jamaran, и заявили, что он «погружается на дно Оманского залива у пирса Чах-Бахар».

Президент Дональд Трамп позднее в воскресенье в соцсети Truth Social сообщил, что США «уничтожили и потопили» девять иранских военно-морских судов и частично разрушили штаб ВМС Ирана.

Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, некоторые из них относительно крупные и важные.

Дональд Трамп
президент США

Он заверил, что США продолжат наносить удары по оставшейся части иранского флота: «Мы отправляемся за остальными — они тоже скоро будут покоиться на дне морском! В ходе другой атаки мы в значительной степени уничтожили штаб их военно-морского флота. В остальном их военно-морской флот держится очень хорошо!»

Американские военные пока не подтвердили свои заявления кадрами объективного контроля. Иран также не подтвердил ни один из ударов по своему ВМФ, отмечает турецкая газета Daily Sabbah.

