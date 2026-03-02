СМИ: США могли нанести серьезный ущерб ВМФ Ирана

В воскресенье Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные сбили иранский корвет класса Jamaran, и заявили, что он «погружается на дно Оманского залива у пирса Чах-Бахар».
Президент Дональд Трамп позднее в воскресенье в соцсети Truth Social сообщил, что США «уничтожили и потопили» девять иранских военно-морских судов и частично разрушили штаб ВМС Ирана.
Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, некоторые из них относительно крупные и важные.
Он заверил, что США продолжат наносить удары по оставшейся части иранского флота: «Мы отправляемся за остальными — они тоже скоро будут покоиться на дне морском! В ходе другой атаки мы в значительной степени уничтожили штаб их военно-морского флота. В остальном их военно-морской флот держится очень хорошо!»
Американские военные пока не подтвердили свои заявления кадрами объективного контроля. Иран также не подтвердил ни один из ударов по своему ВМФ, отмечает турецкая газета Daily Sabbah.