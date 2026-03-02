СМИ: США могли нанести серьезный ущерб ВМФ Ирана

Он заверил, что США продолжат наносить удары по оставшейся части иранского флота: «Мы отправляемся за остальными — они тоже скоро будут покоиться на дне морском! В ходе другой атаки мы в значительной степени уничтожили штаб их военно-морского флота. В остальном их военно-морской флот держится очень хорошо!»