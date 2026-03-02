Фиктивные уборщицы и миллионы мимо кассы: директора и бухгалтера школы осудили в Астане

Также за период с 1 января 2018 года по 31 мая 2024 года обвиняемые, организовав при школе «0» классы, осуществляли прием наличных денежных средств от родителей за оказание платных услуг без применения контрольно-кассовой техники. Полученные средства на расчетный счет школы не вносились и в бухгалтерском учете не отражались.