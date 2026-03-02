Фиктивные уборщицы и миллионы мимо кассы: директора и бухгалтера школы осудили в Астане

Как сообщили в межрайонном суде по уголовным делам Астаны, с октября 2015 года по август 2024 года директор и главный бухгалтер, пользуясь своими служебными полномочиями, присвоили и растратили около 29 млн тенге. Они необоснованно табелировали 6 уборщиц, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность в учреждении.
Кроме того, директор С. в период с 2015 по 2024 годы незаконно и единолично, определяя круг лиц, издавала приказы о предоставлении скидок на оплату образовательных услуг 501 обучающемуся на общую сумму 183 млн тенге. При этом, согласно уставу школы, предоставление подобных скидок не предусматривалось, поскольку обучение осуществлялось на платной основе.
Тем самым С. использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло существенный вред правам и законным интересам школы, — отметили в суде.
Также за период с 1 января 2018 года по 31 мая 2024 года обвиняемые, организовав при школе «0» классы, осуществляли прием наличных денежных средств от родителей за оказание платных услуг без применения контрольно-кассовой техники. Полученные средства на расчетный счет школы не вносились и в бухгалтерском учете не отражались.
В результате ими были присвоены и растрачены денежные средства на сумму 305 млн тенге.
Еще директор в период 2021—2024 годов присвоила денежные средства в особо крупном размере на сумму 25 млн тенге, полученные за услуги летнего лагеря, которые отсутствуют в учете КГУ.
Также установлено, что с октября 2017 года по май 2024 года С., искусственно и формально завышая заработную плату иностранных преподавателей школы, через посредников присвоила денежные средства учреждения на общую сумму 75 млн тенге.
Бухгалтер А. в период с 2017 по 2024 годы, завладев преступным путем бюджетными средствами, легализовала их путем перечисления около 176 млн тенге на свой депозитный счет, получив начисленное вознаграждение в размере 9 млн тенге, — добавили в суде.
Прокурор просил назначить наказание подсудимым в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности.
Подсудимые вину не признали, сторона защиты просила оправдать за отсутствием состава преступления.
При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство: у директора — пенсионный возраст (65 лет), у бухгалтера — наличие троих малолетних детей.
Отягчающих обстоятельств не установлено.
Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого коррупционного преступления, ущерб в особо крупном размере, который не возмещен, длительность совершения преступления с 2015 по 2024 года, суд назначил подсудимой директору С. наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества в виде двухэтажного жилого дома, парковочного места, ювелирных изделий.
Бухгалтеру А. назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества в виде автомашины, парковочного места, ювелирных изделий, ввиду наличия троих малолетних детей с отсрочкой наказания в виде лишения свободы на 1 год, — сообщили в суде.
Гражданский иск удовлетворен на сумму 588 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.