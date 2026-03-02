Ричмонд
Постпред Ирана при МАГАТЭ заявил об атаках на ядерный объект в Натанзе

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что в ходе ударов США и Израиля по исламской республике был атакован ядерный объект в Натанзе.

Источник: Reuters

«В Натанзе», — ответил он на вопрос журналистов, какие ядерные объекты подверглись атакам, в ходе его пресс-подхода на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

