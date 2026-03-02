Постпред Ирана при МАГАТЭ заявил об атаках на ядерный объект в Натанзе

«В Натанзе», — ответил он на вопрос журналистов, какие ядерные объекты подверглись атакам, в ходе его пресс-подхода на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше