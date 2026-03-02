Глава села в Волгоградской области предстанет перед судом за мошенничество

По версии следствия, в 2024 году чиновник провернул хитрую схему. Он решил снести старое здание дома культуры. Для этого привлек спецтехнику, которую, что важно, предоставили совершенно бесплатно. Однако это не помешало главе поселения нажиться на ситуации. С целью похитить бюджетные деньги, фигурант дела организовал подписание фиктивного договора. В нем говорилось об услугах по очистке проезжей части на территории поселения. Далее он подписал акты выполненных работ, хотя на самом деле эти работы никто не выполнял. Затем бюджетные деньги обналичили и передали обвиняемому.