Мужчина пытался купить боевой пистолет на речном вокзале в Перми

Ранее подозреваемый не имел судимостей.

Источник: Аргументы и факты

43-летнего мужчину, который хотел купить боевой пистолет и патроны на речном вокзале в Перми, осудят, сообщили в линейном отделе МВД России на транспорте.

Личность подозреваемого установили сотрудники транспортной полиции и регионального ФСБ. В конце ноября прошлого года покупатель пришёл на причал пермского речного вокзала, чтобы забрать товар. Он отдал продавцу 25 тысяч рублей, а взамен получил пистолет, который выдавали за настоящий, и три коробки с пятьюдесятью патронами. Правда, стрелять из такого оружия всё равно бы не вышло — боеприпасы тоже оказались муляжами.

Мужчину задержали полицейские. До этого он не имел судимостей.