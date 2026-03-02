Мужчина пытался купить боевой пистолет на речном вокзале в Перми

Личность подозреваемого установили сотрудники транспортной полиции и регионального ФСБ. В конце ноября прошлого года покупатель пришёл на причал пермского речного вокзала, чтобы забрать товар. Он отдал продавцу 25 тысяч рублей, а взамен получил пистолет, который выдавали за настоящий, и три коробки с пятьюдесятью патронами. Правда, стрелять из такого оружия всё равно бы не вышло — боеприпасы тоже оказались муляжами.