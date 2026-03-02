В Пермском крае ущерб от незаконной вырубки леса составил 66 миллионов рублей

На скамье подсудимых оказались трое мужчин, которых признали виновными — незаконная рубка леса в особо крупном размере, совершенная организованной группой.
Следствие установило, что в 2020—2022 годах обвиняемые действовали в составе преступной группы. За это время на территории Бардымского района Пермского края они провели 29 незаконных рубок. В результате лесному фонду России и администрации муниципального округа был причинен ущерб на сумму более 66 млн рублей.
Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 9 лет. Отбывать его они будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски — с виновных взыщут всю сумму нанесенного ущерба.