В Пермском крае ущерб от незаконной вырубки леса составил 66 миллионов рублей

Следствие установило, что в 2020—2022 годах обвиняемые действовали в составе преступной группы. За это время на территории Бардымского района Пермского края они провели 29 незаконных рубок. В результате лесному фонду России и администрации муниципального округа был причинен ущерб на сумму более 66 млн рублей.