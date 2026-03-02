Иран сообщил о трех сбитых американских истребителях

«Средствами ПВО в регионе были сбиты три американских истребителя», — следует из заявления командования, опубликованного гостелерадиокомпанией Ирана.
Ранее минобороны Кувейта, согласно госагентству KUNA, сообщило, что несколько истребителей США потерпели крушение на территории страны, их пилоты выжили.
