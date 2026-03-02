Прокуратура проверит видео с женщиной, толкающей ребенка в снег в Михайловке

Прокуратура Башкирии начала проверку после увиденного видеоролика в интернете, на котором запечатлено, как женщина агрессивно ведет себя с собственным ребенком. На кадрах видно, что она наносит удары и толкает сына в снег возле подъезда многоквартирного дома в селе Михайловка.
Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних. Специалисты оценят, как уполномоченные органы выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также дадут уголовно-правовую оценку действиям законного представителя.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.