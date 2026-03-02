Ричмонд
Прокуратура проверит видео с женщиной, толкающей ребенка в снег в Михайловке

В Башкирии ищут мать, которая агрессивно вела себя с ребенком у подъезда.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии начала проверку после увиденного видеоролика в интернете, на котором запечатлено, как женщина агрессивно ведет себя с собственным ребенком. На кадрах видно, что она наносит удары и толкает сына в снег возле подъезда многоквартирного дома в селе Михайловка.

Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних. Специалисты оценят, как уполномоченные органы выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также дадут уголовно-правовую оценку действиям законного представителя.

