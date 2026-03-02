В Армавире устанавливают личности несовершеннолетних автоподставщиков

В армавирских пабликах появилась информация о детях, которые ложатся на дорогу, изображая жертв ДТП. Когда водитель останавливается, они подходят и предлагают все урегулировать за крупную сумму.
Как прокомментировали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на основании выявленной в Сети публикации о возможных противоправных действиях несовершеннолетних полицией Армавира инициировано проведение проверки.
В ходе нее будут установлены все обстоятельства и личности участников.
По окончании разбирательства примут процессуальное решение.
