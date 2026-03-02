В Армавире устанавливают личности несовершеннолетних автоподставщиков

Мы писали, жители Краснодарского края инсценировали 23 ДТП на 10 миллионов рублей. Злоумышленники приобретали автомобили немецких производителей и оформляли их на подставных лиц. В качестве «виновников» ДТП фигуранты использовали подержанные отечественные автомобили своих знакомых, которым платили по пять тысяч рублей за «аварию». Причиненный страховой компании ущерб превысил 10 миллионов рублей.