Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армавире устанавливают личности несовершеннолетних автоподставщиков

Армавирские подростки, чтобы заработать на водителях, притворяются жертвами ДТП.

В армавирских пабликах появилась информация о детях, которые ложатся на дорогу, изображая жертв ДТП. Когда водитель останавливается, они подходят и предлагают все урегулировать за крупную сумму.

Как прокомментировали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на основании выявленной в Сети публикации о возможных противоправных действиях несовершеннолетних полицией Армавира инициировано проведение проверки.

В ходе нее будут установлены все обстоятельства и личности участников.

По окончании разбирательства примут процессуальное решение.

Мы писали, жители Краснодарского края инсценировали 23 ДТП на 10 миллионов рублей. Злоумышленники приобретали автомобили немецких производителей и оформляли их на подставных лиц. В качестве «виновников» ДТП фигуранты использовали подержанные отечественные автомобили своих знакомых, которым платили по пять тысяч рублей за «аварию». Причиненный страховой компании ущерб превысил 10 миллионов рублей.