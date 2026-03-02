В Минске пенсионерка лишилась 62 тысяч рублей, ответив на звонок

В Первомайское РУВД обратилась 70-летняя минчанка, ставшая жертвой мошенников. Пенсионерке в мессенджере поступил звонок от лжеправоохранителей. Звонившие сообщили, что на имя женщины был открыт банковский счет, оформлены кредиты и проводятся незаконные финансовые операции.