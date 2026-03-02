Ричмонд
В Минске пенсионерка лишилась 62 тысяч рублей, ответив на звонок

В Минске пенсионерка поговорила по телефону и потеряла 62 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка лишилась 62 тысяч рублей, ответив на звонок. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Первомайское РУВД обратилась 70-летняя минчанка, ставшая жертвой мошенников. Пенсионерке в мессенджере поступил звонок от лжеправоохранителей. Звонившие сообщили, что на имя женщины был открыт банковский счет, оформлены кредиты и проводятся незаконные финансовые операции.

Неизвестные также запугали жительницу Минска проведением обыска, изъятием наличных. А затем убедили ее задекларировать деньги.

«Следуя указаниям аферистов, минчанка передала курьеру более 62000 рублей», — сообщили в ГУВД.

По указанному факту заведено уголовное дело.

