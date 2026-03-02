В Минске пенсионерка лишилась 62 тысяч рублей, ответив на звонок. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Первомайское РУВД обратилась 70-летняя минчанка, ставшая жертвой мошенников. Пенсионерке в мессенджере поступил звонок от лжеправоохранителей. Звонившие сообщили, что на имя женщины был открыт банковский счет, оформлены кредиты и проводятся незаконные финансовые операции.
Неизвестные также запугали жительницу Минска проведением обыска, изъятием наличных. А затем убедили ее задекларировать деньги.
«Следуя указаниям аферистов, минчанка передала курьеру более 62000 рублей», — сообщили в ГУВД.
По указанному факту заведено уголовное дело.
