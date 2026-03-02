Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усолье прокуратура начала проверку из-за подростков, разбивших окна в доме

Помещение было признано аварийным, жильцов уже расселили.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском подростки забрасывают различными предметами аварийный дом на улице Энгельса. На опубликованных в сети кадрах видно, что большинство окон в здании разбиты, а дверь подъезда выломана. Дом уже расселили, но он остается открытым для доступа.

— Прокуратура города начала проверку. Специалисты оценят, как соблюдается законодательство о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, как следят за безопасностью аварийных построек, — прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

Если найдут нарушения, примут меры, вплоть до обращения в суд.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что произошло во время концерта группы «Ленинград» в Иркутске. Сергей Шнуров не упустил возможности пошутить над певцом Ярославом Дроновым. Shaman облизал на камеру лед озера Байкал, после чего стал мемом в соцсетях. Перед исполнением одной из песен лидер группы сделал паузу и обратился к залу. Что он сказал — читайте здесь.