В Усолье прокуратура начала проверку из-за подростков, разбивших окна в доме

В Усолье-Сибирском подростки забрасывают различными предметами аварийный дом на улице Энгельса. На опубликованных в сети кадрах видно, что большинство окон в здании разбиты, а дверь подъезда выломана. Дом уже расселили, но он остается открытым для доступа.
— Прокуратура города начала проверку. Специалисты оценят, как соблюдается законодательство о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, как следят за безопасностью аварийных построек, — прокомментировали ситуацию в прокуратуре.
Если найдут нарушения, примут меры, вплоть до обращения в суд.
