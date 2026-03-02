Жительница Кубани получила штраф в 700 тыс. за взятку преподавателю дочери

Жительница Темрюка получила штраф в 700 тысяч рублей за попытку дать взятку преподавателю университета. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Из материалов дела следует, что дочь подсудимой во время зимней сессии в 2024 году не смогла сдать зачет по одной из дисциплин. Мать решила помочь и нашла человека, который якобы мог передать взятку. За это женщина заплатила ему 100 тысяч рублей.
Однако заветная отметка в зачетке дочери так и не появилась. Знакомый забрал деньги себе, а студентке все же пришлось выучить предмет. В судебном заседании мать вину признала, однако от показаний отказалась.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, ее приговорили к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Также с женщины взыскали 100 тысяч рублей — сумму взятки.