Жительница Кубани получила штраф в 700 тыс. за взятку преподавателю дочери

Из материалов дела следует, что дочь подсудимой во время зимней сессии в 2024 году не смогла сдать зачет по одной из дисциплин. Мать решила помочь и нашла человека, который якобы мог передать взятку. За это женщина заплатила ему 100 тысяч рублей.