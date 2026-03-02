За прошедшую неделю в Крыму случилось 16 техногенных пожаров

С 23 февраля по 1 марта на территории Крыма зафиксировали 16 техногенных возгораний. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС республики.
По данным чрезвычайного ведомства, добровольные пожарные команды привлекались на тушение 13 пожаров.
Кроме того, сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий 16 ДТП, они оказали помощь 19 людям и спасли троих. Также одно происшествие произошло в горно-лесной местности, в результате которого помощь потребовалась одному человеку.
