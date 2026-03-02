На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице

По информации правоохранителей, конфликт произошел на встрече выпускников в одном из баров. 34-летние дамы отдыхали в компании бывших одноклассников, распивая спиртные напитки. Подруги вышли на улицу и одна из них взяла с собой бокал вина.
«На свежем воздухе бывшие одноклассницы стали вспоминать былое прошлое и одна из них высказала старую обиду. Вот тут-то у бокала нашлось другое применение. Разозлившаяся приятельница, недолго думая, швырнула его своей собеседнице в лицо и повредила нос», — сообщили в полиции.
Пострадавшая после конфликта обратилась за помощью к медикам, которые и сообщили об инциденте в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.
«Теперь следующая встреча бывших одноклассниц, по всей видимости, состоится в суде», — полагают правоохранители.