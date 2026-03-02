В Калининградской области на границе с Польшей задержали пенсионера-контрабандиста — 69-летний гражданин Германии вез 62 тыс. долларов США. О поимке злоумышленника на территории пункта пропуска «Мамоново-2» сообщает пресс-служба региональной таможни.
О наличке он умолчал, ее обнаружили при досмотре в багаже.
Сумма пятикратно превышала разрешенную к перемещению без таможенного декларирования сумму 10 тыс. долларов США. Деньги, превышающие допустимый лимит, изъяты. Заведено уголовное дело.
Отметим, если вы ввозите на таможенную территорию наличные, превышающие эквивалент в 10 тыс. долларов, их надо письменно декларировать.