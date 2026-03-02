В Нижнекамске мошенники похитили у пенсионерки все деньги через внука

В Нижнекамске мошенники похитили у 70-летней пенсионерки через ее внука 244 тысячи рублей. В истории сейчас разбираются сотрудники полиции.
По предварительной информации, схема реализовывалась в несколько этапов. Изначально подростку поступил звонок от человека, представившегося сотрудником сотовой компании, с предложением «обновить данные». Юноша продиктовал код из СМС-сообщения, после чего мошенники получили доступ к его аккаунтам.
В дальнейшем в диалог вступили другие собеседники, назвавшиеся представителями «Госуслуг», Центробанка и ФСБ. Используя видеосвязь в мессенджере и демонстрируя поддельные удостоверения, они убедили подростка в его причастности к противоправной деятельности и пригрозили уголовной ответственностью. Для «проверки» злоумышленники даже провели имитацию «онлайн-обыска» квартиры.
Под давлением преступников юноша взял телефон бабушки и, получив доступ к мобильному банку, перевел 244 тысячи рублей на свою карту, после чего отправил средства на указанный собеседниками «безопасный счет».
О том, что стал жертвой мошенников, подросток осознал лишь после того, как «куратор» в мессенджере начал открыто насмехаться над ним и потерей сбережений пенсионерки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Полиция напоминает, что сотрудники банков, государственных органов и силовых структур не запрашивают конфиденциальные данные, коды из СМС и не проводят «проверок» через видеосвязь в мессенджерах.