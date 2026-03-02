В Нижнекамске мошенники похитили у пенсионерки все деньги через внука

В дальнейшем в диалог вступили другие собеседники, назвавшиеся представителями «Госуслуг», Центробанка и ФСБ. Используя видеосвязь в мессенджере и демонстрируя поддельные удостоверения, они убедили подростка в его причастности к противоправной деятельности и пригрозили уголовной ответственностью. Для «проверки» злоумышленники даже провели имитацию «онлайн-обыска» квартиры.