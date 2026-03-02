Житель Севастополя пытался продать три свертка психотропных веществ: его будут судить

В Севастополе 24-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Обвиняемый договорился с неизвестным в мессендежере о торговле психотропными веществами. В декабре 2025 года севастополец получил три свертка с амфетамином и разложил их в тайники на Северной стороне. Фигуранта задержали правоохранители.
«Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.