На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой

На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях, требующих помощи спасателей. Так, спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от новых волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров. В темноте пострадавший понял, что самостоятельно выбраться не может, и вызвал помощь.