На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой

«Все случилось на знаменитой лестнице, которая насчитывает 800 ступеней. Женщина успела пройти две трети пути вниз, когда оступилась и сломала ногу. Продолжить путь самостоятельно она уже не могла. На помощь оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда “Юг”, — рассказал в своем Telegram-канале губернатор.
Спасатели на носилках подняли пострадавшую вверх по лестнице к машине скорой помощи, отметил Развожаев.
Он поблагодарил спасателей и обратился к севастопольцам и гостям города с напутствием: выбирать правильную и удобную обувь и учитывать «коварность» лестницы.
«Не торопитесь. Лестница местами коварна, особенно если ступени влажные. Трезво оценивайте силы. Если чувствуете усталость или недомогание — лучше остановиться и отдохнуть», — заключил Развожаев.
На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях, требующих помощи спасателей. Так, спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от новых волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров. В темноте пострадавший понял, что самостоятельно выбраться не может, и вызвал помощь.
Также, ранее 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с 15-метровой высоты в районе Фиолента. Эвакуировали пострадавшего морским путем, чтобы как можно скорее передать его медикам.
Ранее сообщалось, что чаще всего туристы травмируются в горах Крыма на популярных пешеходных маршрутах на территории Большой Алушты.