В Новороссийске ликвидировали возгорание на топливном терминале

КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. Возгорание на топливном терминале в Новороссийске, возникшее из-за атаки БПЛА ВСУ, ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: РИА Новости

«В Новороссийске ликвидировали возгорание на топливном терминале», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекали 38 человек, в том числе специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, и десять единиц техники.

