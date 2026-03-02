Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три истребителя США

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E, члены экипажа живы. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США, размещенном в X.

Источник: Reuters

Из него следует, что три истребителя F-15E, «оказывавших поддержку в операции “Эпическая ярость”, потерпели крушение над территорией Кувейта, предположительно, в результате инцидента с дружественным огнем». Как уточняется в документе, самолеты были «по ошибке сбиты системами ПВО Кувейта». Все шесть членов экипажа катапультировались и находятся в стабильном состоянии, подчеркнули в Пентагоне, добавив, что «проводится расследование причин инцидента».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше