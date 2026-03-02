Пентагон: системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три истребителя США

Из него следует, что три истребителя F-15E, «оказывавших поддержку в операции “Эпическая ярость”, потерпели крушение над территорией Кувейта, предположительно, в результате инцидента с дружественным огнем». Как уточняется в документе, самолеты были «по ошибке сбиты системами ПВО Кувейта». Все шесть членов экипажа катапультировались и находятся в стабильном состоянии, подчеркнули в Пентагоне, добавив, что «проводится расследование причин инцидента».