Из него следует, что три истребителя F-15E, «оказывавших поддержку в операции “Эпическая ярость”, потерпели крушение над территорией Кувейта, предположительно, в результате инцидента с дружественным огнем». Как уточняется в документе, самолеты были «по ошибке сбиты системами ПВО Кувейта». Все шесть членов экипажа катапультировались и находятся в стабильном состоянии, подчеркнули в Пентагоне, добавив, что «проводится расследование причин инцидента».
Пентагон: системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три истребителя США
ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E, члены экипажа живы. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США, размещенном в X.