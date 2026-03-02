Сбой в банкомате и плохое самочувствие спасли сибиряка от потери миллиона

67-летнему жителю Краснокаменска позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился специалистом службы доставки и сказал, что мужчине пришла посылка. Для подтверждения заказа попросил код из смс. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, пенсионер продиктовал код и сразу заподозрил неладное.
— Тут же ему начали звонить новые люди. Они представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, сообщили, что предыдущий звонок действительно был от мошенников, и теперь они хотят помочь мужчине спасти деньги. Объяснили, что его личный кабинет на Госуслугах взломан, и, чтобы защитить сбережения, нужно срочно перевести их на безопасный счет, — рассказывают в агентстве.
Мужчина поверил, снял в банке миллион рублей и отправился к банкомату. Успел перевести 295 тысяч, когда аппарат завис. Аферисты велели вернуться позже и перевести оставшиеся 700 тысяч, но пенсионеру стало плохо, и он не пошел. Когда лжесиловики начали грубить и угрожать уголовной ответственностью, он понял, что его обманывают.
Полиция завела уголовное дело и напоминает, что главное оружие мошенников — паника. Если вам звонят с угрозами и требуют срочно перевести деньги, положите трубку и перепроверьте информацию.
