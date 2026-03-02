На Ладожском вокзале задержали мужчину с наркотиками в коробке из-под сока

На Ладожском вокзале задержали пассажира с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского линейного отдела МВД на транспорте.
48-летний мужчина планировал сесть на поезд в Ижевск. При личном досмотре у него нашли упаковку сока, внутри которой были спрятаны восемь пакетов с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что это были наркотические средства.
Правоохранители выяснили, что задержанный приехал в Петербург, чтобы купить наркотики, а потом продать в своем регионе.
На горе-бизнесмена завели уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.