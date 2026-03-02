Ричмонд
В Приднестровье продлен высокий уровень террористической опасности до 3 мая

ТИРАСПОЛЬ, 2 мар — Sputnik. Высокий «желтый» уровень террористической опасности продолжит действовать на территории Приднестровья. Его продление на следующие 60 дней одобрен указом, подписанным лидером региона Вадимом Красносельским.

Источник: Sputnik.md

Согласно документу, действие «желтого» уровня продолжается «в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта» и необходимостью противодействовать его совершению.

Таким образом, срок действия «желтого» кода террористической опасности продлевается до 3 мая 2025 года включительно. Указ вступает в силу с четвертого марта.

Инциденты 2022 года в Приднестровье

В конце апреля 2022 года на территории Приднестровья произошла серия взрывов. В ходе заседания Совета безопасности региона зафиксировали три факта: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

Также 27 апреля 2022-го МВД Приднестровья сообщило, что с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается один из крупнейших в Европе складов с вооружением. Его охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск.

Затем 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки устроить новый теракт в радиотелецентре «Маяк». Над поселком вблизи радиотелецентра ночью был замечен беспилотник со взрывчаткой, который был нейтрализован.

А 13 мая неизвестные предприняли попытки поджога военкомата и одного из предприятий в Тирасполе. Правоохранительными органами региона возбуждено уголовное дело по факту «диверсия».

В Приднестровье до 10 мая 2022 года действовал «красный» уровень террористической опасности, что предусматривало принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Высокий «желтый» уровень террористической опасности в регионе был установлен 25 мая 2022 года и с тех пор каждые 60 дней продлевается.

