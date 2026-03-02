Ричмонд
В Екатеринбурге зоозащитники отравились, помогая животным

СКР возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Источник: Следственный комитет России

В Екатеринбурге СКР возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью волонтёров, оказывающих помощь животным. Об этом сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Поводом для реагирования следователей стала размещённая в ряде СМИ информация о том, что они убирали на улице вещество, которое способно навредить домашним животным. Одному из горожан в результате стало плохо. У других волонтёров, работавших вместе с ним, тоже зафиксировали ухудшение состояния здоровья.

СКР завёл дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий и экспертных исследований.