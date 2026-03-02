В Уфе строитель упал с 23 этажа

В Уфе инспекторы Роструда проверяют обстоятельства производственного ЧП, которое произошло 27 февраля на строительстве жилой высотки в квартале улиц Энтузиастов, Рудольфа Нуреева и Мусы Гареева. 44-летний подсобный рабочий упал с высоты 69 метров и скончался на месте падения от полученных травм. Как известно, погибший был работником ИП-подрядчика. Сотрудники Гострудинспекции проверят, не нарушались ли правила безопасности на этой стройке.