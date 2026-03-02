В Челябинске проверяют информацию об отравлении детей парами хлора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Прокуратура Курчатовского района проводит проверку по публикации СМИ о заболевании несовершеннолетних после купания в бассейне.
«Сообщается, что подростки обратились в лечебное учреждение после посещения водно-развлекательного клуба», — рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура с привлечением специалиста Роспотребнадзора проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг населению.
По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.