Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске проверяют информацию об отравлении детей парами хлора

Подростки обратились в лечебное учреждение после посещения водно-развлекательного клуба.

В Челябинске проверяют информацию об отравлении детей парами хлора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Курчатовского района проводит проверку по публикации СМИ о заболевании несовершеннолетних после купания в бассейне.

«Сообщается, что подростки обратились в лечебное учреждение после посещения водно-развлекательного клуба», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура с привлечением специалиста Роспотребнадзора проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг населению.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.