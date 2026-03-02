Ричмонд
Прокуратура Перми начала проверку из-за ожогов 2-летней девочки в детсаду

Инцидент случился 19 февраля.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми организовала проверку инцидента с девочкой, получившей серьёзные ожоги ног в детском саду, сообщили в краевой прокуратуре.

Речь идёт о двухлетней девочке, которая посещала ясельную группу одного из детских садов Перми. 19 февраля няня поставила девочку в ванну и включила воду. Женщина не проверила температуру и не среагировала на слова ребёнка о боли. В итоге 2-летняя девочка получила серьёзные ожоги стоп.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства и даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию работы с несовершеннолетними в дошкольном учреждении.

Напомним, что глава СКР Александр Бастрыкин ждёт доклад об этом инциденте. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.