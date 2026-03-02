Прокуратура Перми начала проверку из-за ожогов 2-летней девочки в детсаду

Речь идёт о двухлетней девочке, которая посещала ясельную группу одного из детских садов Перми. 19 февраля няня поставила девочку в ванну и включила воду. Женщина не проверила температуру и не среагировала на слова ребёнка о боли. В итоге 2-летняя девочка получила серьёзные ожоги стоп.