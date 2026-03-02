Директор ЖКХ в Борисовском районе за деньги лоббировал интересы частника

Кроме того, с той же фирмой директор ЖКХ заключил договор на текущий ремонт одного из домов в Борисове. Для этого на счет частника был перечислен аванс в 20 тысяч рублей. Однако стоимость выполненных подрядчиком работ составила порядка четырех тысяч рублей. Таким образом ущерб для госорганизации превысил 15,6 тысячи рублей.