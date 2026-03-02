Директор ЖКХ в Борисовском районе за деньги лоббировал интересы частника

Следствием установлено несколько эпизодов противоправных действий со стороны должностного лица.
Как установили следователи Борисовского райотдела СК, 45-летний директор с марта по июнь 2023 года заключил ряд договоров с частной фирмой на поставку товарно-материальных ценностей. Желая получить личную выгоду от сделок, он сознательно не проводил тендеры, анализ рынка, проверку контрагентов, необходимые для заключения договоров.
По его незаконному распоряжению на счет частной фирмы было перечислено почти 120,5 тысячи рублей, пояснила официальный представитель УСК по Минской области Мария Никитина.
Но в реальности на предприятие ЖКХ было поставлено продукции примерно на 40 тысяч рублей. Кроме того, по информации СК, стоимость самих товаров оказалась завышена в 20 раз: оптовая надбавка достигала 203% при разрешенной норме 10%.
«В результате невыполненными остались поставки на сумму свыше 80 тысяч рублей. Общий ущерб государственному предприятию превысил 94,5 тысячи рублей, что является особо крупным размером», — пояснила Никитина.
Она уточнила, что помимо прямых финансовых потерь, действия директора привели к нарушению целевого использования бюджетного займа и срыву показателей программы ремонта жилищного фонда.
Это негативно сказалось на качестве предоставляемых услуг и условиях проживания граждан.
Кроме того, с той же фирмой директор ЖКХ заключил договор на текущий ремонт одного из домов в Борисове. Для этого на счет частника был перечислен аванс в 20 тысяч рублей. Однако стоимость выполненных подрядчиком работ составила порядка четырех тысяч рублей. Таким образом ущерб для госорганизации превысил 15,6 тысячи рублей.
По словам Никитиной, за то, что руководитель госпредприятия лоббировал интересы частника, он получал финансовое вознаграждение. Следствием установлено, что от представителей частной фирмы директор получил взятку в сумме восемь тысяч рублей.
В отношении руководителя жилищно-коммунального предприятия возбуждено уголовное дело, уточнили в СК. Ведется следствие для установления всех деталей и обстоятельств совершения противоправных действий, которые повлекли за собой существенный вред государственным и общественным интересам в крупном размере.