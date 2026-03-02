Ричмонд
В Симферополе директор предприятия скрыл от налоговой 20 млн рублей: его оштрафовали

В Крыму оштрафовали скрывшего от налоговой 20 млн рублей директора предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе директора местного предприятия признали виновным в сокрытии более 20 млн рублей, подлежащих взысканию за недоимку по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Директор компании ознакомился с решением о взыскании с предприятия задолженности по налогам. После этого руководитель организации скрыл орт ФНС более 20 млн рублей. Симферопролец совершал платежи, минуя расчетные счета предприятия.

«Незаконная деятельность подсудимого выявлена в ходе проверки сотрудниками налоговой службы и органами внутренних дел», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал директора виновным. Его приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

