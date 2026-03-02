Кубанцу грозит до 6 лет колонии за продажу чужой машины

27-летнего жителя Курганинска подозревают в присвоении и продаже арендованной иномарки «Шевроле Круз». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, мужчина заключил с владелицей машины договор аренды. Через некоторое время он выставил чужой автомобиль на продажу и нашёл покупателя.
Подозреваемый убедил нового владельца, что машина принадлежит его знакомой и с документами проблем не будет. После этого он получил за «Шевроле Круз» 800 000 рублей. Ущерб автовладелице оценили в эту же сумму.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.