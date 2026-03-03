На трассе Ачит — Екатеринбург в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика Volvo при перестроении не предоставил преимущество и врезался в самосвал ГАЗ, за рулем которого был 51-летний мужчина. От удара ГАЗ влетел стоящий справа автомобиль Scania, которым управлял 48-летний водитель.