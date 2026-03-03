На трассе Ачит — Екатеринбург в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

Утром 2 марта на 194-м километре трассы М-12 «Восток», на участке Ачит — Екатеринбург, произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика Volvo при перестроении не предоставил преимущество и врезался в самосвал ГАЗ, за рулем которого был 51-летний мужчина. От удара ГАЗ влетел стоящий справа автомобиль Scania, которым управлял 48-летний водитель.
— Водитель автомобиля ГАЗ получил травмы, бригадой скорой медицинской помощи незамедлительно доставлен в реанимационное отделение Красноуфимской районной больницы, где спустя несколько часов от полученных повреждений скончался, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
У погибшего — жителя Тюмени, был стаж вождения 23 года. За рулем Volvo был водитель из Смоленска с 38-летним стажем вождения. По факту ДТП проводится расследование.