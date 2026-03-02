В Приднестровье в квартире взорвался аккумулятор, начался пожар: Людей спасли, 10-летний ребенок в больнице, его мать — в реанимации

ЧП произошло в Днестровске вечером 1 марта. Женщина зарядила аккумулятор от электровелосипеда и поставила в коридоре. Спустя время он вспыхнул, после произошёл взрыв, от которого на кухне выбило окно. Из аккумулятора вылетали горящие элементы и поджигали всё вокруг. Пламя поднялось до натяжного потолка, он загорелся, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Женщина и её 10-летний сын прошли к входной двери через горящий ковёр, но открыть её не смогли. Пришлось бежать в другую комнату, чтобы распахнуть окно и звать на помощь.
На линию «101» позвонили соседи. Пока ждали пожарных, выломали входную дверь и начали тушить пламя подручными средствами.
На вызов оперативно прибыли два расчёта: ОВПП г. Днестровск и ВПЧ-4 по охране МГРЭС. Потушили оставшиеся очаги, чтобы избежать нового возгорания.
Мать и сына увезли в больницу с ожогами стоп и верхних дыхательных путей. Женщина в реанимации РКБ, мальчик в Республиканском центре матери и ребёнка.
