В Приднестровье в квартире взорвался аккумулятор, начался пожар: Людей спасли, 10-летний ребенок в больнице, его мать — в реанимации

Женщина зарядила аккумулятор от электровелосипеда и поставила в коридоре.

ЧП произошло в Днестровске вечером 1 марта. Женщина зарядила аккумулятор от электровелосипеда и поставила в коридоре. Спустя время он вспыхнул, после произошёл взрыв, от которого на кухне выбило окно. Из аккумулятора вылетали горящие элементы и поджигали всё вокруг. Пламя поднялось до натяжного потолка, он загорелся, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Женщина и её 10-летний сын прошли к входной двери через горящий ковёр, но открыть её не смогли. Пришлось бежать в другую комнату, чтобы распахнуть окно и звать на помощь.

На линию «101» позвонили соседи. Пока ждали пожарных, выломали входную дверь и начали тушить пламя подручными средствами.

На вызов оперативно прибыли два расчёта: ОВПП г. Днестровск и ВПЧ-4 по охране МГРЭС. Потушили оставшиеся очаги, чтобы избежать нового возгорания.

Мать и сына увезли в больницу с ожогами стоп и верхних дыхательных путей. Женщина в реанимации РКБ, мальчик в Республиканском центре матери и ребёнка.

Читайте также:

Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».

25 февраля собаки накинулись на местного жителя, порвали брюки в лохмотья — теперь ему приходится делать уколы от бешенства (далее…).

Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.

В ходе оценки жилищного фонда было выявлено 767 многоэтажек и 363 здания с мансардным этажом (далее…).

Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ.

Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований (далее…).

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
