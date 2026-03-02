В Воронеже вынесли приговор по делу о взятках за успешную защиту диссертаций

Одним из свидетелей по этому делу выступал бывший ректор Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий. В конце прошлого года тот же суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Экс-ректор обвинялся в даче 600 тысяч рублей Наталье Сироткиной за помощь в защите докторской диссертации его супруги, а также в распространении порнографических материалов.