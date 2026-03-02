В Воронеже вынесли приговор по делу о взятках за успешную защиту диссертаций

Сироткина приговорена к 8,5 года колонии общего режима со штрафом в 10 миллионов рублей. Лубянской назначено пять лет общего режима с отсрочкой до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Обе лишены права заниматься деятельностью, связанной с защитой диссертаций в вузах на восемь и пять лет соответственно.
Суд установил, что в 2020—2022 годах они получили от 22 человек 8,5 миллиона рублей. За взятки соискателей включали в очередь на защиту работ и гарантировали положительный результат при защите.
Еще один фигурант, бывший ученый секретарь экспертного совета по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки Сергей Лукьянов, объявлен в розыск.
Одним из свидетелей по этому делу выступал бывший ректор Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий. В конце прошлого года тот же суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Экс-ректор обвинялся в даче 600 тысяч рублей Наталье Сироткиной за помощь в защите докторской диссертации его супруги, а также в распространении порнографических материалов.